Een kind jonger dan 12 jaar begraven? In Brugge is dat voortaan gratis: “We moeten warmhartig zijn, geen factuur opsturen”

Tafelschui­mer (66) krijgt 6 maanden cel en riskeert meteen weer de maximum­straf: "Zijn eerste veroorde­ling dateert al van 1987"

Tafelschuimer Jozef M. (66) uit Mechelen heeft in de Brugse rechtbank 6 maanden cel gekregen voor onder meer een onbetaalde bouillabaisse. Het wordt niet z’n laatste veroordeling, want op dezelfde zitting vrijdagmorgen vorderde de procureur al opnieuw de maximumstraf voor identieke feiten, nu in het Brugse restaurant Odette.