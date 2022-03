Een heus laserspektakel, kennismaking met ooievaars of een grote lenteschoonmaak: vijf weekendtips in Brugge en aan de kust

Brugge/Brakel/Geel Waterzuive­rings­be­drijf vrijgespro­ken voor dood van Benjamin (30) na fatale vergissing: “Perslucht­in­stal­la­tie enkel bedoeld voor machines”

Het waterzuiveringsbedrijf Geo-Groep uit Geel is in de rechtbank vrijgesproken voor een dodelijk ongeval in hun Brugse vestiging. Zelfstandige Benjamin Van Heghe (30) uit Zottegem stikte drie jaar geleden toen hij stikstof inademde in plaats van perslucht. Zijn ouders wilden de firma waar hij aan het werk was veroordeeld zien, maar volgens de rechter treft hen geen schuld.

23 maart