Een afspraak of melding maken bij de stad? Gebruik de nieuwe Brugge StadsApp

Voetbal Jupiler Pro League Miron Muslic (Cercle Brugge) straks tegen OH Leuven: “Team met heel veel aanvallen­de mogelijkhe­den”

Zes wedstrijden onder de leiding van Miron Muslic leverden Cercle Brugge dertien punten op. Met OH Leuven en Sint-Truiden als laatste tegenstanders voor de WK-onderbreking, kan de Vereniging nog een gooi doen naar een plaats in de top acht en zich tussendoor kwalificeren voor de 1/8ste finales van de Belgische beker. “Eerst Leuven, dan pas over de beker praten”, houdt Muslic vast aan zijn devies ‘match per match’. Om 18u15 wordt Cercle Brugge - OH Leuven afgetrapt.

6 november