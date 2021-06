Dure ‘primeur’ in Brugse politierechtbank: vijftiger speelt wagen kwijt én krijgt celstraf, omdat hij zonder verplicht alcoholslot rondreed

BEACHVOLLEYBAL West-Vlaam­se beachvol­ley­bal­lers halen knappe resultaten in BK-openings­man­che in Ieper

13 juni De eerste manche van het Belgisch kampioenschap in Ieper werd afgewerkt volgens een perfect scenario. Een zonovergoten site met de fraaie Lakenhallen in de achtergrond, mooie terreinen met een nieuw, professioneel netsysteem en natuurlijk de enthousiaste deelnemers die er volop zin in hadden na meer dan een jaar onderbreking in het beachvolleybal. Voor de meesten was het een beetje afwachten na zo’n lange onderbreking. Maar het niveau lag meteen hoog.