Duo krijgt 30 maanden cel voor lange reeks auto-inbraken

De twee kwamen in het vizier van de politie tijdens een van hun inbraken in Brugge. Op camerabeelden was hun wagen te zien, waarop de twee verdachten uiteindelijk in juli vorig jaar konden gevat worden met hulp van ANPR-camera’s. In hun wagen werd materiaal gevonden om autoruiten makkelijk in te slaan. De twee konden aan tientallen feiten gelinkt worden.