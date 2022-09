Duizenden ledlampjes moeten Brugse reien verlichten tijdens eerste ‘Healing Museum’-vierdaagse: “Lichtjes symboliseren mensen die gestorven zijn tijdens corona”

Tijdens de laatste week van de tentoonstelling van Otobong Nkanga en in de aanloop naar de opening van ‘Oog in oog met de Dood’ (28 oktober) – twee expo’s die zelf ook dieper ingaan op onderwerpen als afscheid, dood, verlies en rouw – zet Musea Brugge verschillende evenementen en performances op in en rond zijn locaties. “The Healing Museum is een evenementenreeks rond de vraag hoe kunst, muziek en schoonheid kunnen troosten, genezen en mensen samenbrengen”, zegt cultuurschepen Nico Blontrock (CD&V). “Met dit project willen we samen met de bezoekers meewerken aan Brugge als solidaire en zorgzame stad.”

Stadsfestival

In Brugge staat de maand september in het teken van zorg, verlies en verbinding. “Met Compassionate Brugge willen we verlies, overlijden, verdriet, rouw, situaties van ernstige ziekte en langdurige zorg een plek geven in de stad”, vult burgemeester Dirk De fauw (CD&V) aan. “Daarom organiseren we in samenwerking met de End-of-Life Care het Knooppuntenfestival, een stadsfestival rond zorg, verlies en verbinding. The Healing Museum haakt mooi in op dit initiatief en brengt zo troost en warmte naar de stad aan het begin van de herfst.”

De Grote Oversteek

Elviera Velghe, directeur Publiek en Tentoonstellingen Musea Brugge, is trots op het gevarieerde programma: “We starten met het Soul Repair Café op zondag, waarop we iedereen van harte uitnodigen om bij een kop koffie herinneringen aan een overleden geliefde om te zetten in een gratis gepersonaliseerd herinneringskunstwerk. Met Boodschap aan de Overkant kun je een berichtje schrijven naar iemand die er niet meer is, dat vervolgens geprojecteerd wordt aan de Dijver. De apotheose volgt op donderdag met De Grote Oversteek, waar je een boodschap kan achterlaten voor een dierbare op één van de duizenden kaarsjes op het water van de Brugse reien. Daarna kun je een bezoek brengen aan de nocturne van de expo Otobong Nkanga in het Sint-Janshospitaal, waar verlies, dood en wedergeboorte centraal staan.”

