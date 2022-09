Duizenden bezoekers proeven en kopen op de Kaasmarkt in Brugge: “Ik ben heel trots dat 70% van de Belgische kazen uit West-Vlaanderen komt”

De honger naar de Kaasmarkt in Brugge was duidelijk heel groot want na 3 jaar wachten, vonden duizenden bezoekers de weg naar het event waar naar hartelust kon geproefd worden van honderden soorten kaas. “We kondigen nu al onze 13e editie aan voor de eerste zondag van september 2023", zegt Jean-Pierre Vanden Berghe die de voorzitter is van vzw Brugge Kaasmarkt.

Zondagmorgen vroeg kwamen de eerste kijklustigen al naar ‘t Zand en vanaf 10 uur kon je er op de koppen lopen. Ruim 50 standhouders boden een uitgebreid assortiment kazen en aanverwante lekkernijen aan. Onder hen ook kaasmakerijen uit de regio zoals Baliehof in Zerkegem. “Het is voor ons een thuiswedstrijd omdat we 3 keer per week op de markt in Brugge staan. Heel veel bezoekers kennen onze producten dus al maar natuurlijk is het ook een perfecte gelegenheid om nieuwe klanten aan te trekken”, zegt zaakvoerder Luc Callemeyn. Volgens hem zijn de mensen ook geïnteresseerd, zo stellen ze bijvoorbeeld vragen over het rijpingsproces en de diverse smaken. “Onze jonge kazen blijven het populairst”, besluit hij. Kaasboerderij De Moerenaar uit Veurne presenteert ‘De Kadett’. Filip Vermander: “Dit is de eerste Belgische boerderijkaas van eerlijke volle melk, gewonnen van de koeien van eigen hoeve, grazend op de rijke poldergrond rond de Moeren. Alles gebeurt 100% in eigen beheer en dit is werkelijk uniek op Belgische bodem. Deze kaas wordt gemaakt zonder kleurstoffen, noch E-additieven en heeft een verlaagd zoutgehalte.”

Volledig scherm Baliehof uit Zerkegem speelde een thuiswedstrijd. © Benny Proot

Volledig scherm Kaasboerderij De Moerenaar stelt zijn kaas Kadett voor. © Benny Proot

Werner Vanisacker komt samen met zijn vrouw Rosa vanuit Sint-Michiels voor de 2de keer naar de kaasmarkt. “We hebben al veel geproefd en zo leerden we ook al nieuwe soorten kennen. Voor de lokale economie vind ik goed dat zo’n evenement georganiseerd wordt. Onze voorkeur gaat uit naar de belegen kazen”, vertelt Werner. Mama Tessa Fleerackers uit Zeebrugge flaneert samen met haar 3 dochtertjes en een neefje en nichtje tussen de tientallen kraampjes. “De kinderen vonden het heel leuk dat er dit jaar een kleurwedstrijd was want ze kregen allemaal een flink gevulde zak met geschenkjes mee naar huis. Straks gaan we ook proeven en als we bepaalde kazen lekker vinden, dan gaan we natuurlijk ook een stuk kopen.”

Volledig scherm Werner Vanisacker en zijn vrouw Rosa komen vooral om te proeven. © Benny Proot

Volledig scherm Tessa Fleerackers samen met 5 kinderen op de Kaasmarkt. © Benny Proot

Ook de West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé is aanwezig bij de officiële opening en hij is duidelijk enthousiast: “Er heerst hier een ongelooflijke sfeer. We praten veel over de korte keten en ik stel vast dat 70% van de Belgische kazen uit West-Vlaanderen komt dus dat maakt me wel trots. Deze mensen verdienen dan ook een uitgebreide ondersteuning en de kaasmarkt is voor hen de perfecte promotie. Zelf heb ik vooral een voorkeur voor oude kaas omwille van zijn pittige smaak.” Door corona zag het er even naar uit dat de toekomst van de kaasmarkt in het gedrang kwam maar voorzitter Jean-Pierre Vanden Berghe, die destijds het event verplaatste van het Visartpark naar ‘t Zand, deed er met zijn bestuur alles aan om in 2022 opnieuw aan te knopen met de traditie. “Ik ben enorm verrast door de massale opkomst. Dit bewijst dat de mensen ons evenement gemist hebben en het is echt belangrijk dat we deze traditie in ere houden.” Thijs Keersebilck, managing director van Milcobel, is heel tevreden dat de Brugse kaasmarkt na een onderbreking door de pandemie opnieuw kan doorgaan. “We laten vandaag een 100-tal kazen proeven waarvan we er 40 zelf maken waaronder natuurlijk het assortiment van Brugge Kaas dat het grootste merk is in ons land. Er zijn zelfs 4 nieuwe producten die we vandaag in primeur voorstellen aan de bezoekers.”

Volledig scherm Voorzitter van de vzw Brugge Kaasmarkt Jean-Pierre Vanden Berghe, Burgemeester Dirk De fauw en Gouverneur Carl Decaluwé © Benny Proot

Volledig scherm De West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé is trots op zijn provincie waar 70% van de Belgische kazen gemaakt wordt. © Benny Proot

Volledig scherm Kaasmarkt Brugge © Benny Proot

Volledig scherm Kaasmarkt Brugge © Benny Proot

Volledig scherm Kaasmarkt Brugge © Benny Proot

Volledig scherm Kaasmarkt Brugge © Benny Proot

Volledig scherm Kaasmarkt Brugge © Benny Proot

Volledig scherm Kaasmarkt Brugge © Benny Proot

Volledig scherm Kaasmarkt Brugge © Benny Proot

Volledig scherm Kaasmarkt Brugge © Benny Proot

Volledig scherm Kaasmarkt Brugge © Benny Proot

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.