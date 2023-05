Duizend jongeren lopen nu al warm voor Sportkriebels, dat nu ook darts én parkour aanbiedt

4.000 deelnemers aan CM Urban Walk verkennen Brugse binnenstad: “Zoontje Bill van 6 weken mag ook mee op stap”

Niks dan glunderende gezichten bij de organisatoren van de CM Urban Walk, want zij konden zondagmorgen het bordje ‘volzet’ neerzetten. Met 4.000 deelnemers was de tweede editie van deze tocht van 10 kilometer door de Brugse binnenstad een schot in de roos. Het parcours kwam langs 15 bijzondere locaties, zoals het stadhuis, de tuin van het Grootseminarie, het Adornesdomein en de Kruispoort.