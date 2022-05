Drukland.be neemt Brugse drukkerij Flyer over

In de zomer van 2021 opende Drukland.be, dat deel uitmaakt van de groep Simian, al een eerste fysieke vestiging in België, op de Markt in Brugge. De online drukkerij vestigde er zijn Belgische klantendienst. Met de overname van Flyer schakelt het bedrijf nu een versnelling hoger en wil het de volledige Belgische markt inpalmen. Drukland.be heeft vandaag - vóór de overname van Flyer - al meer dan 100.000 klanten in Vlaanderen, voornamelijk bedrijven. In België heeft Drukland.be momenteel 4 mensen in dienst in Brugge. In totaal werken er meer dan 150 mensen voor de drukkerijgigant.