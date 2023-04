Dronkenmansruzie aan Brugs station eindigt in steekpartij

Vanochtend kans op redelijk helder weer in Brugge

De ochtend in Brugge is eerst overwegend bewolkt. Later op de middag en de avond wordt het droog. Het weer klaart later op met temperaturen tussen de 4 en 10 graden. In de middag en de avond wordt het gedeeltelijk bewolkt, maximaal 10 graden en een zwakke oostelijke wind.