Dronken ex-militair stapt in uniform en met bolletjesgeweer marinebasis binnen

Brugge "Ik had het moeilijk om te urineren door problemen met m'n prostaat": man vrijgespro­ken voor openbare zedenschen­nis op Meifoor en in Brugse parken

Een 66-jarige man uit Malta is in de Brugse rechtbank vrijgesproken voor verschillende feiten van openbare zedenschennis. Volgens het parket stond M.J. te masturberen op de Meifoor en in enkele parken in Brugge, maar de man had daar een opvallende uitleg voor.

11 januari