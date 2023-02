Drogisterij De Drie Zwanen trekt er na 75 jaar de stekker uit: “De aanhoudende prijsstijgingen doen me de das om”

Brugge Restaurant Mojo in Brugge maakt doorstart als ‘cocktail bistro’: “De huiselijke sfeer blijft wel behouden”

Het bekende restaurant Mojo in Brugge slaat na 18 jaar een nieuwe weg in. Zaakvoerster Roxanne Beerlandt (38) start met een laagdrempeliger concept waarbij de focus ligt op tapas en cocktails. De naam Mojo blijft wél behouden. “Het restaurant draaiende houden was niet meer rendabel. Samen met het stoppen van onze chef, versnelde dat de beslissing om opnieuw te beginnen", zegt Roxanne.

2 februari