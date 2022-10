Dringende herstelling aan Katelijnepoortbrug door een mechanisch defect

Brugge Sint-Jozefsin­sti­tuut in hartje Brugge mag uitbreiden met stuk klooster in de Noordzand­straat: “Enkel zo kunnen we het plaatsge­brek voor onze scholen opvangen”

Het Sint-Jozefhumaniora heeft een vergunning beet om de gebouwen in de Noordzandstraat, ook bekend als Tabigha, te verbouwen. Er komt tegelijk een uitbreiding van de school door de verbouwing van een pand in de Haanstraat. De verbouwing is een samenwerking tussen Sint-Jozef Humaniora en Sint-Jozefsinstituut Handel, Toerisme en IT.

26 oktober