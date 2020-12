Drie spelers Cercle Brugge betrapt op lockdownfeestje met 19 anderen: “Ze hielden verjaardagsfeestje”

Knokke-Heist Philomena (85) en Eugène (86) ondervin­den maanden na besmetting en coma nog steeds gevolgen: “Die lockdown­feest­jes bezorgen ons een verschrik­ke­lijk gevoel”

16 december “Onze drie kinderen en twaalf (achter)kleinkinderen hebben we al sinds 4 april niet meer kunnen knuffelen. De feestdagen vieren we alleen, maar we hebben tenminste elkaar nog.” Zij lag twee maanden in het ziekenhuis en vocht terug uit coma. Hij raakte ook besmet, maar had mildere symptomen. Maanden later voelen Eugène (86) en Philomena (85) nog steeds de gevolgen van het virus in hun lichaam. Extreme vermoeidheid en zuurstoftekort maken vooral Philomena het leven moeilijk. Wijze raad en een les in positivisme van een echtpaar uit Knokke.