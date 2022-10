Drie gedetineerden krijgen tot 10 maanden cel voor drugsbezit in de gevangenis

Zeebrugge Vanaf vrijdag beslist volksjury in assisenpro­ces over twaalf jaar oude duinen­moord in Zeebrugge

In het Brugse assisenhof is de volksjury samengesteld voor het proces rond de twaalf jaar oude duinenmoord in Zeebrugge. Kenan Bulut (57) staat vanaf vrijdag terecht voor de moord op z’n Bulgaarse vriendin Milena Raycheva (26), maar ontkent al van dag één elke betrokkenheid.

