Drie dierenorganisaties krijgen van Brugge officiële erkenning

Drie organisaties deden een aanvraag en werden erkend. Het gaat om vzw Poespartoe, de vzw Kat Zoekt Thuis en de vzw SOS Reptiel. “Die laatste is niet gehuisvest in Brugge, maar vangt wel veel dieren op vanuit onze stad”, zegt schepen van Dierenwelzijn Mathijs Goderis (Vooruit). “Daarnaast wilden we van de gelegenheid gebruik maken om ook drie structurele partners in de bloemetjes te zetten. Dit zijn organisaties waar we een lange samenwerking mee hebben. Het Blauwe Kruis Brugge vangt niet enkel dieren op, maar is ook onze vaste partner in het zwerfkattenbeleid. Vzw Beestjes in Nesten voorziet in dringende medische hulp, voeding en een uitlaatdienst voor dieren van mensen in armoede. En uiteraard vergeten we onze Brugse dierenpolitie niet.”