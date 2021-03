Drie Brugse liefhebbers brouwen beste gin van de wereld: “Plots over de hele planeet interesse in ons drankje”

BruggeDe beste gerijpte gin ter wereld is van Brugse makelij. De Gold Swan heeft die titel in de wacht gesleept tijdens de World Gin Awards. Een ongelooflijke prestatie van drie liefhebbers uit Brugge, die het drankje in 2017 voor het eerst lanceerden. “We laten zelfs de gerenommeerde huizen achter ons”, glundert Baptiste Van Outryve.

Hendrik Baeke, Joachim Augustyn en Baptiste Van Outryve zijn al enkele jaren bekend van hun exclusieve ginclub, waar ze druk discussieerden over de verscheidene soorten. Maar nu vallen ze voor het eerst internationaal in de prijzen. Op de World Gin Awards in Londen waagden juryleden zich aan een blinde proeverij van 800 gins uit de hele wereld. De Brugse Gold Swan werd er uitgeroepen tot de beste gerijpte gin ter wereld. Dat is niet alles: ook de Black Swan Gin kreeg een prijs als beste eigentijdse gin van België.

Quote Ook vanuit Duitsland en de rest van de wereld is er interesse. Dankzij de award leren heel veel mensen onze gin plots kennen Baptiste Van Outryve

The Black Swan, de eerste Brugse variant die op de markt kwam, vind je op de kaart van vele horecazaken in de Breydelstad en ook in de supermarkt. Later kwam daar ook de Gold Swan bij: een gin van 60 graden, gerijpt op eiken vaten. Het is die laatste die zo in de smaak viel in Londen. “We laten daar gerenommeerde huizen achter ons, die producten maken die door specialisten worden gemaakt", zegt Baptiste Van Outryve. “En dat is voor ons toch een enorme verrassing én een eer.”

300 flessen per jaar

De jury prijst de intense geur, de pittige jeneverbes, de duidelijke houttoon en uiteraard de smaak van deze gin. Het mag duidelijk zijn: Brugge is meer dan chocolade en bier alleen. “Doordat de drank in bewerkte houten vaten wordt gerijpt, duurt het wel een tijdje voor de gin klaar is. We produceren er momenteel twee keer 150 flessen per jaar van. Dat is weinig, maar we zijn voorlopig niet van plan om dat aantal flink op te drijven.”

Volledig scherm Gold swan uit Brugge is de beste matured gin ter wereld © Benny Proot

Advies van collega’s

Nochtans is de vraag plots fors gestegen. Dinsdagmorgen nog verstuurden de Brugse ginkenners hun brouwsel naar Zweden. “Ook vanuit Duitsland en de rest van de wereld is er interesse. Dankzij de award leren heel veel mensen onze gin plots kennen. En dat is natuurlijk heel positief.” De komende weken houden de drie Brugse hobbyisten zich voornamelijk bezig met gins van collega’s die hen vragen om advies. Binnenkort komen er dus nog meer gins op de markt waarop deze drie kenners hun stempel hebben gedrukt.