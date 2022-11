Drie arrestaties in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk in West-Vlaams onderzoek naar mensensmokkel

Vorig jaar vonden in West-Vlaanderen verschillende tussenkomsten plaats van politiediensten in het kader van mensensmokkel met bootjes. Speurders vonden telkens een link terug met één organisatie die zich bezighield met de smokkel van transmigranten naar het Verenigd Koninkrijk in dergelijke ‘small boats’. De organisatie in kwestie was actief in Frankrijk, waar illegalen in bootjes op de Noordzee werden geduwd. Andere leden opereerden dan weer vanuit het Verenigd Koninkrijk.