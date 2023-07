Drank mag donderdag niet té rijkelijk vloeien: stadsbestuur vraagt “verstandig schenkbeleid” bij komst Deense voetbalsupporters

Op donderdag 27 juli om 20 uur neemt Club Brugge het op tegen het Deense AGF Aarhus. “Er is blijkbaar heel veel interesse van de supportersaanhang om deze wedstrijd bij te wonen”, zegt waarnemend burgemeester Minou Esquenet (CD&V). “Het bezoekersvak is dan ook volledig uitverkocht. De meeste supporters zullen de verplaatsing per vliegtuig maken. Voorlopig zijn er slechts zes supportersbussen bij ons gekend. Wellicht maken ook aantal supporters de verplaatsing met hun eigen voertuig. Een groot deel van de Deense fans zullen op woensdag, donderdag en zelfs op vrijdag overnachten in Brugge.”

Aarhus is de tweede grootste stad van Denemarken. Deense supporters zijn over het algemeen zeer gedisciplineerd en correct. Ze staan er wel om gekend om heel veel te drinken als ze op verplaatsing zijn. De prijzen van alcoholische dranken zijn in Denemarken enorm hoog en een verplaatsing naar het buitenland is dan ook een vrijgeleide om veel goedkoper en lekkerder bier te drinken. “Het valt dan ook te verwachten dat de Denen de Brugse binnenstad zullen verkennen en hierbij de plaatselijke horecazaken zullen bezoeken, waarbij de drank rijkelijk kan vloeien", zegt Esquenet.

Tapinstallaties

Maar de stad is op z'n hoede. “Iedereen mag een graantje meepikken”, zegt Esquenet. “We vragen echter om, nog meer dan anders, een verstandig schenkbeleid te hanteren. We verwachten een gemoedelijke sfeer onder de supporters, maar die kan makkelijk omslaan als de meerderheid van de fans beschonken in de stad rondlopen. Om veiligheidsredenen vragen wij horecabazen om zeker in plastic bekers te tappen als er grote groepen Deense supporters aanwezig zijn.”

Op de Eiermarkt zullen horecazaken een tap buiten mogen zetten. De lokale politie zal op woensdag en donderdag, samen met een aantal Deense collega’s, duidelijk aanwezig zijn in het straatbeeld.

