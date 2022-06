Douane treft 750 kilo hasj aan in verscheepte camper uit Marokko: Nederlander riskeert 40 maanden cel

Het verhaal van Martinus S. leest als het scenario van een slechte film. De 59-jarige man uit Arnhem kwam begin maart 2020 aan in Marokko. Een week later brak de coronacrisis uit, waardoor de Nederlander niet naar huis kon. Door problemen met z’n visum zou hij uiteindelijk anderhalf jaar vastzitten in het Noord-Afrikaanse land. Volgens de verklaring van S. werd hij er tijdens z'n verblijf aangesproken door enkele mannen. Ze stelden hem voor om hasj mee te nemen in z’n camper richting Europa. In ruil voor de smokkel zou hij 10.000 euro krijgen.

Gearresteerd in Spanje

Een dag later troffen de douaniers in de camper van S. 47 pakketten met hasj aan, goed voor een totale vangst van 750 kilo. De drugs zaten verstopt in een ruimte onder de vloer van de camper, waar voorheen een watertank had gezeten. Ze hadden een geschatte straatwaarde van liefst 2,5 miljoen euro. Na de drugsvangst schreef de onderzoeksrechter een Europees aanhoudingsbevel uit tegen Martinus S. De man kon op 21 oktober vorig jaar uiteindelijk worden gearresteerd in Spanje. Op z’n proces in de Brugse rechtbank vorderde het parket donderdagmorgen 40 maanden effectief. Kris Vincke, de advocaat van de Nederlander, drong aan op een mildere straf. Voor S. was het overigens niet de eerste keer dat hij in aanraking kwam met het gerecht. In Nederland kreeg hij ooit al een werkstraf voor een cannabisplantage die werd aangetroffen in z'n loods. Vonnis op 23 juni.