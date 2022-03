“Door hen kunnen we nooit meer Kerst met hem vieren”: ouders van Benjamin (30) willen dat waterzuiveringsbedrijf veroordeeld wordt voor dood van hun zoon

Veel vraagte­kens bij arbeidson­ge­val dat dertiger het leven kost: “De enige zekerheid? Benjamin komt nooit meer terug”

Bij een arbeidsongeval in een bedrijf in Brugge is een arbeider uit Zottegem om het leven gekomen. Benjamin van Heghe (30) werd nog gereanimeerd, maar is ter plaatse overleden. De man runde samen met zijn vader in Parike het bedrijf VH Engineering.

25 maart