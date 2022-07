Door brand getroffen Starz Club verhuist tijdelijk naar Kuiperstraat

Brugge Zware brand in rusthuis in Brugge: alle bewoners geëvacu­eerd, rampenplan afgekon­digd

In een rusthuis langs de Blankenbergse Steenweg is dinsdagavond een zware brand uitgebroken op de bovenste verdiepingen. Alle twintig bewoners werden geëvacueerd en buiten opgevangen door de hulpdiensten. Eén bewoner zat wel een tijdje op het balkon in afwachting van evacuatie, samen met een brandweerman. Verschillende ambulances kwamen ter plaatse om de nodige zorgen toe te dienen. Het medisch rampenplan werd daarbij afgekondigd.

19 juli