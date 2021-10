Doodrijder of kille moordenaar? Davy (32) verschijnt voor assisen na dodelijke crash met z’n ex-vriendin Sharon (22): “Dit was géén ongeval”

“Hij reed haar met opzet dood”: ex van Sharon (22) beschul­digd van doodslag na crash tegen bus

15 januari De onderzoeksrechter in Ieper is ervan overtuigd dat Davy K. (29) uit Vleteren het ongeval waarbij Sharon Gruwez (22) uit Boezinge om het leven kwam opzettelijk veroorzaakt heeft. De vrouw zat op 1 november 2018 als passagier in de BMW van haar ex toen die ’s nachts tegen een schoolbus knalde. Hij was stomdronken, reed te snel en heeft niet geremd.