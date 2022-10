Domper voor Cercle Brugge, nu Raad van State plan voor stadion langs Blankenbergse Steenweg schrapt: “En toch laten we deze locatie niét los”

Brugge/Blankenberge 37 maanden cel voor dief die zich uitgaf voor arts in ziekenhuis Blankenber­ge

Een 26-jarige Bruggeling is door de Brugse strafrechter veroordeeld tot 37 maanden effectieve gevangenisstraf voor diefstallen in het ziekenhuis van Blankenberge. Niels A. maakte de wagen van de spoedarts buit en probeerde bejaarden te bestelen door zich voor te doen als arts. Het openbaar ministerie had twee jaar cel gevorderd.

20 oktober