Dominique (40) en Branco (32) fietsen 900 kilometer tegen kinderarmoede: “Sommige ouders kunnen zich zelfs geen sportkamp of tekenles veroorloven”

Drie gemeenten geven wél groen licht voor Ventilus, een vierde kan niet kiezen: “We zijn het al gewoon om onder hoogspan­nings­ka­bels te leven”

Dat het laatste woord over de omstreden hoogspanningslijn Ventilus in West-Vlaanderen nog niet gezegd is, mag duidelijk zijn. Deze week mochten alle steden en gemeenten waar de lijn zal passeren hun advies uitbrengen. Hoewel de meeste gemeenten negatief advies geven, verlenen er drie opmerkelijk genoeg toch gunstig advies, al is dat met voorwaarden. In een vierde gemeente raakte de meerderheid er niet uit en gaf ze dus maar geen advies.