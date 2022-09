Dolomietpaden in Graaf Visartpark en Binnen Smedenvest zijn weer toegankelijk

“Het nieuwe dolomiet zal het water beter doorlaten, waardoor er geen plassen meer ontstaan”, maakt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus) zich sterk. Er wordt in totaal 2,5 miljoen euro uitgetrokken voor de opwaardering van de wandelpaden in Brugges langste park. In het voorjaar gingen de werken in het Graaf Visartpark van start. Verder staat de Buiten Smedenvest nog op de planning dit jaar. Zo zal het stuk tussen het station en de Bloedput al een hele opwaardering gekregen hebben. “We pakken tussen 2022 en 2024 in totaal 16 zones aan”, vult schepen Van Volcem nog aan.