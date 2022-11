Dolleman onder invloed slaat 86-jarige bestuurder in elkaar: "Slachtoffer is nadien nooit meer dezelfde geweest”

Brugge Bruggeling Seppe (28) schildert tegen Jodenhaat: “De man die me inspireer­de, was zo ontroerd toen hij het kunstwerk zag”

Om aandacht te vragen voor de gevolgen van Jodenhaat heeft Bruggeling Seppe Vanbelle (28) een pakkend olieverfschilderij van 2.46 op 1.23 meter gemaakt. Zijn grootste inspiratie lag in zijn ontmoeting met de Jood John Daly, die in 1990 in de VS aan de dood ontsnapte tijdens een aanval door neonazi’s. “Ik hoop dat het schilderij een plaats krijgt in het Holocaustmuseum in Israël”, zegt Seppe.

1 november