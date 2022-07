Dolleman die twee taxichauffeurs en nachtwinkeluitbater toetakelde, krijgt drie jaar cel: “25 slagen in amper 18 seconden tijd”

B.M. sloeg op 30 oktober een eerste keer toe in Brugge. Hij stapte in een taxi en gaf de chauffeur vrijwel meteen klappen. Hij dwong hem ook 25 euro af te geven. Een dag later pleegde de Oostendenaar ook een diefstal met geweld in een nachtwinkel in z’n thuisstad. “Hij gaf de uitbater uit het niets een slag, graaide geld uit z’n kassa en ging op de vlucht”, vertelde procureur Jinmin Arnou. Onderzoek wees uit dat de twintiger die dag ook een andere taxichauffeur in Oostende had overvallen. Dashcambeelden uit de taxi registreerden die feiten. “De chauffeur in kwestie kreeg liefst 25 slagen in amper 18 seconden tijd. Het toont z’n agressieve ingesteldheid.”