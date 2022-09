Dj Grazzhoppaplein officieel ingehuldigd: “Ik ben vereerd om huiskunstenaar te zijn in Brugge”

Wim, is naast Alice Vanderschoot, één van de 2 huiskunstenaars voor het seizoen 2022-2023 van het Cultuurcentrum Brugge. Zo komen er onder meer concerten van Mo & Grazz in de Magdalenazaal en een reünie van de legendarische Grazzhoppa Big Band in Daverlo, waar ook een residentie aan verbonden is. Samen met bevriende street artist Jamie Persyn zal hij ook een invulling geven aan Exporuimte Biekorf in het voorjaar. Er wordt tenslotte ook gewerkt aan een reeks kleinschalige events in KORF waarbij er dieper zal ingegaan worden op de artistieke wereld van de Brugse Dj. Grazzhoppa zelf is duidelijk vereerd met de uitnodiging: “Ik hoop de dingen die ik heb geleerd en gecreëerd te mogen doorgeven tijdens de optredens en natuurlijk wil ik ook een inspiratiebron zijn voor toekomstige artiesten. Tijdens de ceremonie bedankte schepen van Cultuur, Nico Blontrock ook Sam Louwyck voor die het voorbije jaar zijn naam leende aan het pleintje.