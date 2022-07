Dit zijn de 35 ‘Erkende Frituristen’ in Brugge en aan de kust

Brugge/KustHoreca Vlaanderen en Navefri, de nationale beroepsvereniging voor frituuruitbaters, hebben maandag - met de steun van Vlaio - 292 frituuruitbaters bekroond met de titel van ‘Erkend Fiturist’. Deze eer is voorbehouden voor frituristen die echt op ambachtelijke wijze werken en kwaliteit, hygiëne en beroepsfierheid op de eerste plaats zetten. In Brugge en aan de kust sleepten 35 frituren deze begeerde titel in de wacht.