“Dit stadsbestuur is niet transparant over fusies”: N-VA reageert kritisch op afspringen onderhandelingen met buurgemeenten

N-VA Brugge reageert verbaasd dat Brugge de beslissing over een eventuele fusie met een of meer gemeenten tot over de verkiezingen van eind volgend jaar tilt. Brugs burgemeester Dirk De fauw (CD&V) gaf dat eerder deze week aan in een artikel in Het Laatste Nieuws .

“Ik verwacht geen fusies meer tegen volgend jaar”, vertelde Dirk De fauw (CD&V), burgemeester van Brugge, enkele dagen geleden. De fauw nam nochtans het voortouw in heel wat gesprekken. De piste-Zuienkerke was de meest concrete, maar is voorlopig van tafel geveegd. “Alles zit weer in de koelkast”, stelt hij vast. “Dat is enerzijds wat vervelend, omdat vrijwillige fusies een aanzienlijke financiële duw in de rug krijgen van Vlaanderen (Brugge mist daardoor een bonus van 50 miljoen euro, red.). Anderzijds begrijpen we ook dat fusies gevoelig liggen. Met Zuienkerke hebben we meerdere keren rond de tafel gezeten, maar de meerderheid in die gemeente zegt nu ‘neen’.”

Kostenplaatje

“Deze standpuntbepaling is eenzijdig genomen, zonder enig overleg binnen de gemeenteraad”, zegt toekomstig lijsttrekker Maaike De Vreese. “Laat staan dat de burger er een oordeel over heeft kunnen geven. Niet echt een toonbeeld van democratische besluitvorming dus. Bovendien is er nooit volledige transparantie geweest over welke pistes op tafel liggen, wat de bevindingen waren en wat dit alles voor het kostenplaatje betekent.”

Burgerbevraging

“Over zulke belangrijke kwestie moeten toch eerst de vertegenwoordigers van de Bruggelingen - dat zijn àlle gemeenteraadsleden - het debat kunnen voeren”, meent De Vreese. “Ook over de mogelijke oprichting van districten is voorafgaandelijk overleg nodig. Maar bovenal vinden wij dat de Bruggelingen én de inwoners van de betrokken gemeenten zelf hun mening moeten kunnen geven door zich over concrete voorstellen in een burgerbevraging uit te spreken. In andere gemeenten zagen we al slechte voorbeelden waar de inwoners de achter hun rug genomen beslissing vierkant afwezen”, vult fractievoorzitter Geert Van Tieghem aan. “Dit stadsbestuur durft geen fusiedebat aangaan.”

N-VA plaatst de kwestie alvast op de gemeenteraad van volgende maandag.

