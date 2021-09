"Dit kan je moeilijk moederliefde noemen”: moeder en broer van gedetineerde riskeren straf omdat ze heroïne binnensmokkelden in gevangenis

Kevin D. kreeg op 12 maart vorig jaar 5 jaar cel voor de verkoop van heroïne. In de voorgaande jaren had hij voor drugsfeiten ook al celstraffen van 3 en 5 jaar gekregen. De beklaagde zat pas in voorhechtenis, toen hij op 14 juli 2019 z’n broer op bezoek kreeg. Op camerabeelden was volgens het Openbaar Ministerie te zien hoe Michael D. (35) hem iets overhandigde, waarna Kevin het in de binnenzijde van z’n broek verstopte. Uiteindelijk bleek het om bijna 18 gram heroïne en zo'n 8 gram cannabis te gaan.