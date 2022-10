Dit jaar vervallen nog 723 concessies op Brugse begraafplaatsen

Een graf of een gedenkplaat op een begraafplaats wordt steeds vastgelegd voor een bepaalde duur. Dierbaren die niet wensen dat een graf na het verlopen van de concessie verwijderd wordt, moeten tijdig de concessie verlengen. Indien dat niet gebeurt, wordt het graf uiteindelijk gedolven door een gespecialiseerde firma. Wettelijk gezien moet een stadsbestuur een aantal zaken doen om nabestaanden te informeren over grafconcessies die aflopen. Stad Brugge gaat sinds vorig jaar nog verder. De dienst Burgerzaken heeft bijkomende stappen genomen om nabestaanden te contacteren.

Tot voor 2021 werden zowel lijsten uitgehangen aan de begraafplaats als bordjes geplaatst aan het graf waarvan een concessie in het komende jaar zal vervallen. Er worden ook nieuwe posters opgemaakt en verdeeld. “Omdat niet elk graf jaarlijks bezocht wordt door nabestaanden en om pijnlijke verrassingen te vermijden, worden burgers ook via de publieke kanalen van de stad op gerichte momenten daaraan herinnerd. Daarnaast – en dat is vrij uniek in Vlaanderen – contacteren de stadsdiensten ook per brief de geregistreerde nabestaanden”, zegt schepen Jasper Pillen.