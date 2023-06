Dit is waarom een ritje met de paardenkoets in Brugge straks 70 euro kost: “Dat valt best nog mee”

Zaakvoer­der Wevelgems tegelbe­drijf krijgt 18 maanden cel en monsterboe­te voor mensenhan­del: "Arbeiders werkten voor hongerloon”

De zaakvoerder van een tegelbedrijf uit Wevelgem heeft in de Brugse rechtbank 18 maanden cel en 180.000 euro boete gekregen voor mensenhandel, zwartwerk en valsheid in geschrifte. Volgens het arbeidsauditoraat stond H.D. (51) aan het hoofd van een organisatie die buitenlandse arbeiders aan een loon van 5 euro per uur liet werken.