Dit is de gelukkigste en fierste stad van Vlaanderen: “We hebben hier eigenlijk alle troeven om je goed te voelen”

BruggeDe Bruggelingen mogen zich, volgens de driejaarlijkse Stadsmonitor , de gelukkigste en meest fiere inwoners van hun stad noemen. Ook op vlak van vertrouwen in het bestuur krijgt de stad een goed rapport. Burgemeester Dirk De fauw analyseert de resultaten: “Ik denk toch dat we gezorgd hebben voor een nieuwe vibe in de stad en onze inwoners smaken dat.”

Elke drie jaar bevraagt het Agentschap Binnenlands Bestuur een grote groep burgers over hoe ze leven, wonen en werken in hun stad. Die resultaten worden dan verwerkt in de Stadsmonitor. In de recentste bevraging blijkt dat Bruggelingen zich het gelukkigst voelen onder alle inwoners van centrumsteden in Vlaanderen. Ze zijn ook het meest fier op hun stad. “En daar mogen we met z’n allen gewoon trots op zijn”, analyseert burgemeester Dirk De fauw (CD&V) de resultaten. “Als je ziet dat je inwoners fier zijn dan maakt me dat zelf ook heel erg tevreden.”

De bevraging vond plaats van 9 september tot eind oktober 2020, in volle coronatijd dus. Zo’n 2.000 Bruggelingen namen eraan deel. Eén van de meest opvallende resultaten is het vertrouwen in het stadsbestuur. Dat steeg van 27 procent in 2017 (de laatste bevraging, red.) naar 49 procent nu. Brugge stijgt van plaats 12 naar plaats 2, net achter Leuven. “Als je ziet dat het vertrouwen in de Vlaams en federale regering amper 16 en 12 procent bedraagt, dan doen we het toch goed", stelt De fauw. “Ik denk dat we als bestuur toegankelijker zijn dan onze voorgangers. We zijn meer zichtbaar aanwezig in het straatbeeld, gaan praten met burgers en proberen hen snel te antwoorden als er vragen of opmerkingen zijn, hetzij via mail, hetzij op sociale media. Dat heb ik zelf altijd heel belangrijk gevonden. De resultaten zijn dus echt een stimulans om zo voort te doen.”

Cultuur en onderwijs

Dat gaat De fauw met zijn bestuur ook doen: in 2022 is er weer een nieuwe ronde van ‘Buurt aan de beurt’, een inspraakmoment voor burgers uit alle uithoeken van Brugge. Verder geven 7 op 10 inwoners aan dat ze voldoende informatie krijgen van het bestuur, ze zijn ook best tevreden over de loketten en de algemene dienstverlening. Op vlak van onderwijs en cultuur is Brugge zelfs de nummer één onder alle centrumsteden. En ook het groen in de stad wordt gesmaakt, net als de mogelijkheden voor jongeren. “We hebben hier eigenlijk alle troeven om je goed te voelen”, zegt De fauw. “Dat maakt Brugge een aangename stad.”

Ook minpuntjes

Er zijn ook werkpuntjes: zo scoort de stad niet goed op vlak van mantelzorg en afvalbeleid. Het aantal kilogram restafval per inwoner ligt er met 199 hoog. “Maar we maken een inhaalbeweging”, zegt De fauw. “We willen tegen 2022 dat restafval drastisch terugdringen. De komst van de PMD+-zak is daar één van de instrumenten voor. Ook qua mantelzorg zetten we stappen vooruit: de premie gaat de komende jaren omhoog.”