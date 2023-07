Dirk De fauw brengt bezoek aan Cactusfestival: “Ik vind het super dat zoveel bezoekers net als ik met de fiets komen”

Begonnen als flik, ‘gestorven aan corona’, en nu in een Belgische cel: dit is de ‘Brazili­aan­se Pablo Escobar’

De Verenigde Staten en Brazilië hadden hem graag bij hen in de cel gezien, maar de ‘Braziliaanse Pablo Escobar’ staat vandaag in ons land voor de raadkamer. Die moet beslissen of Sergio Roberto De Carvalho, zoals de man officieel heet, langer in de cel blijft voor zijn aandeel in de smokkel van zo’n 3,2 ton cocaïne. Een aardige plottwist voor een man die ooit nog lid was van de militaire politie.