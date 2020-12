Directeur wil laptops van Ben Weyts terugsturen: “Factuur van 15.000 euro voor 25 ‘gratis toestellen’ die niet eens bruikbaar zijn voor technische richting”

Brugge/Eeklo/Beersel Tot 4 jaar cel gevraagd voor brutale inbrekers die in Fa­roek-uitzending opduiken

15 december Vier beklaagden riskeren in de Brugse rechtbank celstraffen tot 4 jaar voor drie inbraken in Brugge, Eeklo en Beersel en één poging in Brugge. Ze maakten onder meer een kluis buit in het Brugse restaurant Die Scone. Het VTM-programma Faroek zond vorig jaar nog bewakingsbeelden uit, waarop de daders te zien waren.