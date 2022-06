Directeur van Brugse school in de cel op verdenking van mogelijk grensoverschrijdend gedrag

Ook Pierre Gantois, voorzitter van het schoolbestuur, bevestigt de aanhouding. De school reageert geschokt, aangezien de directeur al zo'n 7 jaar actief is op de school. “Het is voor iedereen in de school een verrassing en vooral een serieuze klap”, zegt Gantois. “Die man had een goede naam, deed zijn werk goed en was geëngageerd. Over de ernst van de mogelijke feiten, weten wij ook niks. We moeten het onderzoek afwachten om te zien wat er precies gaande is." Ondertussen werden de ouders en medeleerlingen ingelicht. “Geen gemakkelijke opgave."