Directeur hotelschool Ter Duinen wordt volgend jaar ook... priester: “Als kind al gefascineerd door het ambt”

Brugge Cercle steunt onderzoek naar leukemie met speciale wedstrijd­shirts, Miguel Van Damme geeft aftrap

13 september Cercle Brugge - Eupen van vrijdagavond staat in het teken van ‘September Bloedkankermaand’ en de strijd tegen leukemie. Op initiatief van hoofdpartner en shirtsponsor Napoleon Sports & Casino speelt Cercle de wedstrijd met het logo van ME TO YOU op de truitjes om de stichting zo in de kijker te plaatsen. Doelman Miguel Van Damme, peter van de stichting en vechtend tegen leukemie, zal de aftrap geven.