Directeur hotelschool Ter Duinen wordt volgend jaar ook... pastoor: “Als kind al gefascineerd door het ambt”

Brugge Na klachten van buurtbewo­ners: stad Brugge voert snelheids­be­per­king in Legeweg door

10 september Het stadsbestuur van Brugge heeft de jongste tijd meerdere meldingen kregen over de Legeweg. Bewoners klaagden over (te) hoge snelheden en vrezen in de toekomst meer verkeersdrukte door nieuwe woonprojecten in Varsenare. Daarom grijpt het in.