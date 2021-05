Dieter (37) rijdt 1.000 kilometer tegen kanker op fiets die zijn vrouw (34) hem kort voor haar overlijden schonk: “Onderweg kon ik nog extra koesteren wat we samen hebben beleefd”

Torhout RESTOTIP. De Goeste 2.0, da’s kindvrien­de­lijk en met een eigenzinni­ge touch

14 mei Davy Desender en Lindsay Slabbinck toverden het vroegere restaurant Noord 57 om tot De Goeste (Noord). En al zeven jaar baten ze in de Zuidstraat in Torhout ook De Goeste (Zuid) uit. Twee restaurants die straks mooi naast elkaar blijven bestaan, al is voorlopig alleen de nieuwe locatie geopend.