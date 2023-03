Deze werken zullen nét op tijd afgerond zijn voor de passage van de Ronde van Vlaanderen

Houten snijplank vat vuur in keuken van apparte­ment

In de Edward de Denestraat in Assebroek is de brandweer zondagnamiddag moeten tussenkomen voor een vreemd keukenbrandje in een appartementsgebouw. Een bewoner had er een houten snijplank laten liggen op een elektrische kookplaat, met alle gevolgen vandien.