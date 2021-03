Deze supporters willen meteen aandeel van Club Brugge: “Financieel risico? Maakt niet uit, het gaat om het eergevoel”

VROUWENVOETBAL SUPER LEAGUE Ellen Martens en Club YLA klimmen na negen op negen naar derde plaats

28 februari Club YLA boekte zondagmiddag een derde competitiezege op rij door met 2-0 te winnen tegen rode lantaarn Charleroi. Marie Minnaert zorgde voor beide doelpunten. Een belangrijke zege voor het team van coach Leo Van der Elst in de race naar een ticket voor play-off 1, want Club YLA springt over Gent naar de derde plaats in de Super League.