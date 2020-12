Deze klimaatactivist begint aan veertiendaagse hongerstaking tot kerstmis: “Door corona is aandacht voor klimaat op achterplan geraakt”

Wouter Mouton vraagt aandacht voor het klimaatprobleem. De opwarming van de aarde is één van zijn grootste bekommernissen. “Door corona is het klimaat wat op het achterplan geraakt in 2020 en dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn", zegt hij. “Corona is een probleem dat aangepakt wordt als een crisis, het klimaat is een crisis dat aangepakt wordt als een probleem. Daar zit het verschil. Corona is binnen een paar jaar vergeten, maar het klimaat zal steeds belangrijker worden.”