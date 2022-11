Deze handelaars kijken uit naar Brugse kerstmarkt: “Het wordt een geweldige editie, want de toeristen zijn terug”

Brugge Zes nieuwe, jonge zwanen moeten Brugse populatie na negen dode vogels op peil houden: “Ze zijn nu met 69, het grote onheil uit de legende is dus weer even afgeweerd”

Er zwemmen opnieuw 69 zwanen op de Brugse reien. Na een plaag van vogelgriep, waarbij negen vogels het leven lieten, moest de populatie weer wat aangroeien. Volgens een eeuwenoude legende mogen er in Brugge immers nooit minder dan 52 zwanen rondzwemmen om onheil af te weren. “We hebben even gevreesd dat we ze allemaal zouden verliezen. Maar nu hopen we dat de zwanen in het voorjaar weer gaan paren.”

23 november