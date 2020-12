Deze directeur wil laptops van Ben Weyts liefst terugsturen: “Factuur van 15.000 euro voor 25 ‘gratis toestellen’ die niet eens bruikbaar zijn voor technische richting”

Kortrijk­zaan Dylan Seys (ex-Club Brugge) wil stempel van probleem­jon­gen afschudden bij Excelsior Rotterdam: “Tijd om te herinveste­ren in carrière”

9:15 Dylan Seys brak als jeugdproduct van Club Brugge vooral door in Nederland bij FC Twente en RKC Waalwijk waarmee hij in 2019 promoveerde naar de Eredivisie. Maar daarna werd het parcours van de 24-jarige Kortrijkzaan eerder hobbelig. Van voetbal was nog weinig sprake en controverse overheerste. Sinds oktober is Seys echter aan de slag bij Excelsior Rotterdam waar hij weer aan zijn carrière hoopt te bouwen.