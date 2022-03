Deze communiefoto’s zijn wel héél origineel: Lukas (6) voelt zich een echte politiemotard

Modern wonen in het groen? Dan is dit Durabrik-pro­ject in Beernem iets voor jou

Wonen met zicht op de natuur. Het klinkt als een droom, maar voor dit Durabrik-woonproject in Vaart-Noord in Beernem is het realiteit. Benieuwd waarom het nog meer jouw woondroom is? Ontdek het hier.