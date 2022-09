Deze 5 Kookeet-chefs laten je al even watertanden: “Meer kwaliteit én meer contact met ons, op een geweldige locatie”

Brugge Brugge schakelt influen­cers in om jongeren warm te maken voor bezoek aan de stad: “Elk bericht krijgt 30.000 likes en dat is echt wel enorm”

Visit Bruges, de toeristische dienst van Brugge, schakelt influencers op sociale media in om vooral jongeren tussen de 18 en 35 jaar warm te maken voor een verblijf in de stad. Nu de coronarestricties voor het reizen grotendeels weg zijn, schakelt de stad een versnelling hoger. Bruggeling Aaron Vancoppenolle (23) is met 5 miljoen volgers één van die influencers: “Ik merk dat ik heel veel reacties krijg als ik iets over mijn stad post”, zegt hij.

20 september