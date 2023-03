Deserteur krijgt celstraf omdat hij meermaals niet komt opdagen op marinebasis en vervalste doktersattesten voorlegt

Vader en zonen gaan op de vuist tijdens jeugdmatch: “Toegesnel­de politie kreeg rake klappen”

Een derby in de lagere regionen van het provinciaal jeugdvoetbal is afgelopen weekend ontaard in een ordinaire vechtpartij. De hoofdrolspelers? Een vader en zijn twee zonen, die eerder al voor problemen zorgden bij KFC Damme. Maar deze keer liep het helemaal uit de hand, inclusief fysiek geweld richting eigen supporters, spelers én de opgeroepen politie.