Derde keer Vegan A’fairs-beurs bij VIVES

Met meer dan 75 standen vindt iedereen er ongetwijfeld wat hij of zij zoekt. Gaande van eetstanden, kledij, cosmetica tot organisaties die zich inzetten voor dierenrechten word je ondergedompeld in de wereld van veganisme en een plantaardige levensstijl. Er zijn lezingen, twee filmvoorstellingen, kookworkshops en kookdemo’s, maar ook een speeddating. Dit jaar zetten ze bij New Ethics ook extra in op beleving voor kinderen. Voor de jongsten is er doorlopend grime en knotsgekke groene kapsels. Daarnaast zijn er verschillende voorleessessies voor kinderen door Gwendolyne uit haar kinderboek ‘Scheetje Planeetje’ en een kookworkshop voor kinderen met Lies van Forrest Food.